Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Mutter nimmt Kinder unerlaubt aus Schutzhaus mit Von dpa | 18.03.2023, 22:03 Uhr

Die Fahndung nach der Mutter aus Hamburg, die ihre beiden Kinder unerlaubt aus einer Kinderschutzeinrichtung mitgenommen haben soll, ist beendet. „Nach Eingang des entscheidenden Hinweises konnte die 35-Jährige am Samstagabend in #Bottrop von der örtlichen Polizei angetroffen werden“, twitterte die Hamburger Polizei. „Die beiden Kleinkinder wurden in Obhut genommen und wohlbehalten an das Jugendamt übergeben.“ Das Polizeipräsidium Recklinghausen teilte mit, die Fahndung habe sich somit erledigt.