Hamburg Mutter geht wegen Drogenfunds zur Polizei: Sohn festgenommen Von dpa | 07.03.2023, 13:21 Uhr

Nachdem eine Frau auf der Hamburger Davidwache in St. Pauli einen Drogenfund in ihrer Wohnung angezeigt hat, ist anschließend ihr Sohn festgenommen worden. Die Polizei habe am Montagabend nach der Anzeige die Wohnung der Frau durchsucht, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Beamten hätten daraufhin etwa 20 Gramm Marihuana, sowie Verpackungsmaterialien für Kokain in der Wohnung gefunden. Die Funde konnten dem 16-jährigen Sohn der Frau zugeordnet werden. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.