Festnahme Mutmaßlicher Messerstecher von Harburg gefasst Von dpa | 16.11.2022, 18:21 Uhr

Eine Woche nach dem Messerangriff auf einen 27 Jahre alten Mann auf dem Marktplatz „Sand“ in Hamburg-Harburg hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Zielfahnder des Landeskriminalamts hätten den 26 Jahre alten Mann mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos am Mittwoch vor einem Hotel in Neu Wulmsdorf (Landkreis Harburg) dingfest gemacht, teilte die Polizei mit.