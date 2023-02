Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Mutmaßlicher Dieb festgenommen: Mann will sich freikaufen Von dpa | 27.02.2023, 16:46 Uhr

Die Polizei hat in Hamburg einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, dem diverse Eigentumsdelikte zur Last gelegt werden. Auf der Fahrt zum Revier habe der Mann den Beamten dann auch noch Bargeld für seine Freilassung angeboten, teilte die Polizei am Montag mit. Das habe dem 23-Jährigen ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Bestechung eingebracht. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.