Mit Hilfe von elektronischen Geräten soll eine Bande von Autodieben 13 Wagen in Hamburg gestohlen haben. Bei den Taten zwischen Ende Februar 2021 und Mitte November 2022 hätten sie die Fahrzeuge aufgebrochen und dabei die elektronischen Sicherungen mit einem Funkstreckenverlängerer oder einem On-Board-Diagnose-Gerät überwunden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Autos sollten demnach in Polen verkauft werden. Zwei mutmaßliche Mitglieder der Bande, ein 36- und ein 37-Jähriger, müssen sich vom kommenden Montag an in einem Prozess vor dem Landgericht verantworten.