Ermittlungen Mutmaßlich absichtlich Polizisten umgefahren: U-Haft Von dpa | 18.09.2023, 17:45 Uhr

Der 18-Jährige, der in Hamburg-Altona mit seinem Auto einen Polizisten mutmaßlich absichtlich angefahren und schwer verletzt hat, sitzt nun wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Die Mordkommission des Landeskriminalamts und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft hätten die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei am Montag mit. Der junge Mann, der ohne Führerschein, aber möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in dem Leihwagen unterwegs gewesen sei, war erst geflüchtet, hatte sich dann aber der Polizei gestellt.