Auch Hamburg betroffen „Muskelkrämpfe": Céline Dion verschiebt Deutschland-Konzerte auf 2024 Von dpa | 08.12.2022, 12:31 Uhr

1997 landete sie mit „My heart will go on“ aus dem Soundtrack des Films „Titanic“ einen unvergesslichen Welthit. Jetzt muss Céline Dion aus gesundheitlichen Gründen ihre Konzerte in Deutschland verschieben.