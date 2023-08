Landgericht Hamburg Musiklehrer soll Mädchen missbraucht haben - Prozess beginnt Von dpa | 20.08.2023, 17:38 Uhr Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 52 Jahre alter Musiklehrer muss sich von Montag (09.30 Uhr) an wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 21 Fällen vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft nahm er zwischen September 2019 und Oktober 2020 während seiner Tätigkeit als Musiklehrer in einer Jugendeinrichtung in Hamburg-Rahlstedt sexuelle Handlungen an Mädchen vor. Betroffen waren laut Anklage fünf zwischen 2008 und 2011 geborene Kinder. Drei von ihnen sind laut Gericht Nebenkläger. Die Jugendschutzkammer hat sieben Termine angesetzt bis zum 27. September.