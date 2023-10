Leute Musikerin Antje Schomaker kann jetzt Transporter fahren Von dpa | 03.10.2023, 09:42 Uhr | Update vor 51 Min. Albumveröffentlichung - „Snacks“ von Antje Schomaker Foto: Franziska Spiecker/dpa up-down up-down

Viele Menschen reisen, weil vor allem die Reise zum Ziel so schön ist. Auch die Singer/Songwriterin Antje Schomaker hat das gemacht. Dabei kam es ihr vor allem auf eine Mitreisende an. Und sie hat in der Zeit was Besonderes gelernt