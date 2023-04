Neues Foyer im Museum für Kunst und Gewerbe Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Museen Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg eröffnet neues Foyer Von dpa | 12.04.2023, 13:12 Uhr

Nach viereinhalbmonatiger Umbauphase eröffnet das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) am 18. April sein neues Foyer. Die Umgestaltung des Empfangsbereichs wurde vom Hamburger Designbüro Studio Besau-Marguerre konzipiert und erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Büro SWP-Architekten, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Das gestalterische Konzept setze insbesondere auf eine klare Wegeführung und schnelle Orientierung. Ein neues Farbkonzept und eine verbesserte Raumakustik sollen für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Mit dem neuen Foyer wird auch der Haupteingang in der Brockesstraße wiedereröffnet.