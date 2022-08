Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Müll kommt nach Brand in Billbrook nun nach Stapelfeld Von dpa | 29.08.2022, 16:35 Uhr

Nach dem Brand in einer Müllverbrennungsanlage im Hamburger Stadtteil Billbrook werden nun Abfälle in großen Mengen nach Stapelfeld umgeleitet. „Wir werden den Müll weiterhin wie gewohnt abholen können“, sagte ein Sprecher der Stadtreinigung Hamburg am Montag. Die Entsorgungssicherheit sei nicht gefährdet.