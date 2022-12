Plastikmüll im Meer Foto: Andrey Nekrasov/ZUMA Press Wire/ up-down up-down Hamburg Müll im Meer: Forschungsprojekt soll Abfallproblem bekämpfen Von dpa | 16.12.2022, 17:44 Uhr

Mit einem neuen Projekt namens „SeaClear2.0“ will eine Gruppe von europäischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Meeresverschmutzung den Kampf ansagen. Mithilfe von EU-Finanzierung soll das Projekt sowohl technische Innovationen als auch gesellschaftliche Lösungen vereinen, um Abfall in den Meeren zu beseitigen und zu reduzieren, wie die Hamburg Port Authority als Partnerinstitution am Freitag bekannt gab.