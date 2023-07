Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall Motorradfahrer von Auto übersehen: schwer verletzt Von dpa | 28.07.2023, 08:26 Uhr

Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß in Hamburg-Rahlstedt schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 76 Jahre alter Autofahrer die Maschine am Donnerstag beim Abbiegen übersehen, sagte ein Sprecher der Polizei. Mit einer schweren Fußverletzung wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.