Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn in Hamburg Von dpa | 28.10.2022, 15:11 Uhr

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Hamburg gestorben. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen auf der Autobahn A255 in Wilhelmsburg in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve habe er die Bordsteinkante berührt und sei gestürzt. Die Polizei sperrte die Autobahn kurzfristig. Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.