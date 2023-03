Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Motorradfahrer bei Unfall in Hamburg schwer verletzt Von dpa | 14.03.2023, 06:33 Uhr

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Marmstorf schwer verletzt. Der 28-Jährige war am Montagabend laut Augenzeugen mit überhöhtem Tempo unterwegs, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Er fuhr gegen einen Bordstein, schleuderte vom Motorrad und knallte gegen das Schild einer Bushaltestelle. Er wurde mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei rutschte sein Motorrad knapp 30 Meter weit über die Straße.