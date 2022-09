Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Motoradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt Von dpa | 30.09.2022, 18:41 Uhr

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos und einem Motorrad in Hamburg ist der 58-jährige Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Freitagmittag mit seiner Maschine stadtauswärts in Richtung Autobahn, als ihn auf der Kieler Straße die hinter ihm fahrende 45-jährige Frau auf das Auto vor ihm schob, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg mitteilte. Dieses wiederum wurde durch den Aufprall auf ein davor fahrendes Auto geschoben. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer betroffener Autofahrer wurde leicht verletzt. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar.