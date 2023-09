Literatur Moritz Rinke und Ulrich Matthes eröffnen Literaturfestival Von dpa | 14.09.2023, 20:24 Uhr | Update vor 1 Std. Literatur Foto: Monika Skolimowska/dpa/Illustration up-down up-down

Mit einer Lesung von Autor Moritz Rinke und Schauspieler Ulrich Matthes ist am Donnerstagabend das 15. Harbour Front Literaturfestival eröffnet worden. Die beiden stellten im kleinen Saal der Elbphilharmonie Rinkes Buch „Unser kompliziertes Leben“ vor. Unter dem Motto „Zeit für Bücher“ sind bis zum 28. Oktober wieder zahlreiche nationale und internationale Autorinnen und Autoren zu Gast - am Hafen und einer Reihe anderer Orte. Es stehen 76 Veranstaltungen auf dem Programm, unter anderem auch im Schauspielhaus, im Thalia Theater und in der Hauptkirche St. Katharinen.