Prozess Mord in der Laube: Gärtnerin will sich zu Vorwürfen äußern Von dpa | 08.12.2022, 03:02 Uhr

Die Gärtnerin, die ihren 75 Jahre alten Ehemann mit einem Küchenmesser in einer Gartenlaube heimtückisch umgebracht haben soll, will sich am Donnerstag (9.15 Uhr) zu den Vorwürfen äußern. Ihre Verteidigerinnen hatten eine schriftliche Stellungnahme für den zweiten Prozesstag angekündigt.