Urteil im Prozess um Mord am Michel Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Urteil Mord am Michel: Lebenslang für 47-Jährigen Von dpa | 04.05.2023, 16:45 Uhr

Die Verurteilung eines 47-Jährigen zu lebenslanger Haft wegen eines Mordes am Hamburger Michel ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe die Revision des Angeklagten verworfen, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit. Das Landgericht Hamburg hatte den Italiener am 7. Oktober vergangenen Jahres wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und zudem die Unterbringung des Drogensüchtigen in einer Entziehungsanstalt angeordnet.