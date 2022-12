Sammeltaxi-Anbieter Moia in Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Sammeltaxi-Anbieter Moia verstärkt Angebot am Hamburger Stadtrand Von dpa | 22.12.2022, 12:29 Uhr

Der Sammeltaxi-Anbieter Moia wird zum Jahreswechsel sein Angebot am Hamburger Stadtrand ausweiten und künftig auch Bushaltestellen anfahren. Ziel sei es, On-Demand-Dienst und öffentlichen Nahverkehr insbesondere in der Fläche besser zu verzahnen, teilte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Donnerstag mit. Moias sollen demnach künftig auch für Fahrten in Rahlstedt, Meiendorf, Jenfeld, Billstedt, Billbrook, Osdorf und Lurup sowie in Wilhelmsburg gebucht werden können. Das Hamburger Bediengebiet wachse dadurch von derzeit 200 auf 270 Quadratkilometer.