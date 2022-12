Moia stellt neuen barrierefreie Service und Fahrzeuge vor Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Verkehr Moia baut barrierefreie Angebote in Hamburg ab Januar aus Von dpa | 02.12.2022, 15:14 Uhr

Die Sammeltaxi-Flotte von Moia in Hamburg wird um 15 barrierefreie Fahrzeuge erweitert. Rollstuhlfahrer sollen damit ab 1. Januar eine weitere Mobilitäts-Option in der Hansestadt bekommen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Diese Fahrten seien in der App ohne Aufpreis buchbar. „Schwerbehinderte Menschen, die nach dem Sozialgesetzbuch zur kostenlosen Mitfahrt im öffentlichen Personennahverkehr berechtigt sind, können Moia unentgeltlich nutzen.“ Dafür könne man sich bereits im Moia-Integrationsbüro registrieren.