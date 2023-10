Einbruch Mobilfunkgeschäft ausgeräumt: Spur führt nach Hamburg Von dpa | 05.10.2023, 15:20 Uhr | Update vor 39 Min. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in Schwerin ermittelt die Polizei gegen drei Jugendliche aus Hamburg. Die Tatverdächtigen wurden am Sonntag nach dem Einbruch in einer etliche Straßen entfernten Kleingartenanlage in Schwerin gefasst und hatten die Beute - etwa 20 Smartphones - noch dabei, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Den beiden 13-Jährigen und dem 14-Jährigen wird Diebstahl in besonders schwerem Fall vorgeworfen.