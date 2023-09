Aktuell läuft es für den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga gar nicht. Einfluss auf die Attraktivität des Vereins hat das dem Anschein nach nicht. Wie der HSV am Dienstag mitteilte, hat der Traditionsclub am 1. Oktober erstmals 100.000 Mitglieder. Verteilt sind diese auf 52 Länder. Noch vor einem Jahr hatten die Hanseaten 90.000 Vereins-Angehörige gemeldet.

„Die neue Rekordmarke zeigt einmal mehr, wie besonders der HSV ist. Wir sind sehr dankbar für diesen Rückhalt, der die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Fans auszeichnet“, sagte HSV-Präsident Marcell Jansen. Nach Angaben auf der Club-Webseite treiben Menschen in mehr als 30 Abteilungen Sport. Die größte Abteilung ist der Supporters Club.

HSV ist sechster Verein mit sechsstelliger Mitgliederzahl in der 1. und 2. Bundesliga

Laut transfermarkt.de ist der HSV erst der sechste Verein aus der 1. und 2. Bundesliga, der eine sechsstellige Zahl an Mitgliedern hat. Zuvor hatten der deutsche Rekordmeister Bayern München, Borussia Dortmund, Hamburgs Liga-Konkurrent Schalke 04, Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln die Marke übertroffen.

In der 2. Bundesliga hatte der HSV nach einem starken Start und überzeugenden Leistungen in den ersten fünf Spielen zuletzt gegen die Aufsteiger SV Elversberg (1:2) und VfL Osnabrück (1:2) verloren und rutschte auf den dritten Tabellenplatz ab.