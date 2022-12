Luftverkehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Flugreise Mit Wizz Air nonstop von Hamburg nach Sofia Von dpa | 14.12.2022, 17:17 Uhr

Reisende aus Norddeutschland können jetzt nach längerer Pause wieder direkt von Hamburg nach Sofia fliegen. Die bulgarische Hauptstadt werde von der Fluglinie Wizz Air bis zu drei Mal wöchentlich angesteuert, teilte der Hamburger Flughafen am Mittwoch mit. Neben Sofia habe die ungarische Airline acht weitere Ziele in Osteuropa im Angebot, die besonders von Familienreisenden angesteuert würden. „Die Menschen verspüren mehr denn je das Bedürfnis, im Ausland lebende Verwandte und Freunde wieder besuchen zu können“, sagte der Leiter Aviation am Hamburger Flughafen, Dirk Behrens. Ab Juni 2023 fliege Wizz Air auch zur georgischen Stadt Kutaissi - das sei ein komplett neues Direktziel ab Hamburg.