Hamburger Landgericht Mit Trick an Nacktbilder von Kindern gelangt? – Mann vor Gericht Von dpa | 16.10.2023, 06:58 Uhr Der Angeklagte soll zunächst über die Social-Media-Plattform „Likee“ und später über den Messaging-Dienst WhatsApp Kontakt zu insgesamt 16 Chatpartnerinnen im Alter von neun bis 13 Jahren aufgenommen haben. Archivfoto: Jonas Walzberg up-down up-down

Die Kinder dachten, sie hätten im Internet Kontakt zu einem Mädchen – in Wahrheit steckte laut Anklage hinter dem Profil „Zoey“ ein 23 Jahre alter Mann. Mit diesem Trick soll er an viele Nacktbilder gekommen sein. Nun beginnt in Hamburg ein Prozess gegen ihn.