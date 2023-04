OMR-Banner an Messehalle Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Buntes Mit Riesen-Schriftzug Chef der Hamburger Messe gewürdigt Von dpa | 19.04.2023, 16:25 Uhr

Drei Wochen vor Beginn der Digitalmesse OMR in Hamburg hat ein überdimensionaler Schriftzug an der Messehalle für Aufsehen gesorgt. „Danke Bernd!“ ist auf dem etwa 60 Meter langen und rund 8 Meter hohen Banner des Digital-Unternehmens OMR in großen grünen Buchstaben zu lesen. Gemeint war damit Messe-Chef Bernd Aufderheide, der die für die Hansestadt wichtige Messe unterstützt hat. Sie war 2011 erstmals zu sehen.