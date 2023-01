Radweg Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Mit Rad zum Bahnhof: Mehr Fahrradstellplätze für Hamburg Von dpa | 19.01.2023, 12:07 Uhr

Um den Umstieg zwischen Rad und öffentlichem Nahverkehr attraktiver zu machen, sollen in diesem Jahr in Hamburg bis zu 1200 zusätzliche Fahrradstellplätze geschaffen werden. Darüber hinaus würden 750 Plätze modernisiert, teilte die Park+Ride Betriebsgesellschaft am Donnerstag mit. Ihre Investitionskosten bezifferte die Betriebsgesellschaft auf rund 3,2 Millionen Euro. Damit soll es Ende des Jahres in Hamburg mehr als 27.000 Stellplätze geben.