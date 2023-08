Verbot oder höhere Gebühren Mit dem Privatjet nach Sylt? Hamburger Linksfraktion will „Klimasünder ausbremsen“ Von Yannick Kitzinger | 22.08.2023, 15:53 Uhr Ein Privatjet parkt am Hamburger Airport. Foto: IMAGO IMAGES/Kevin Hackert up-down up-down

Noch nie sind in Deutschland so viele Privatjets gestartet wie 2022. Eine der am häufigsten geflogenen Strecken ist Hamburg–Sylt. Die Linke fordert ein hartes Durchgreifen.