Auseinandersetzung Mit Messer attackiert: Mann in Hamburg schwer verletzt Von dpa | 01.01.2023, 11:05 Uhr

Ein Mann ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Hamburg durch einen Messerstich schwer und womöglich sogar lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war es am frühen Sonntagmorgen am U-Bahnhof Dehnhaide aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Schlägerei zwischen zehn Personen gekommen. In deren Verlauf wurde der Mann durch einen Stich im Oberkörper getroffen. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.