Mit Licht durch die Wand: Desy forscht zu Dunkler Materie
23.05.2023, 12:12 Uhr

Dunkle Materie könnte im Universum fünfmal so häufig vorkommen wie normale Materie. Wissenschaftler wissen bisher aber sehr wenig über sie. Am Forschungszentrum Desy in Hamburg wurde nun ein Experiment gestartet, das Licht ins Dunkel bringen könnte.