Einbruch Mit Auto in Hamburger Boutique gefahren: Festnahme in Essen Von dpa | 22.02.2023, 14:56 Uhr

Nach einem spektakulären Einbruch in eine Edelboutique in der Hamburger Innenstadt im Oktober vergangenen Jahres ist ein 48-Jähriger am Essener Hauptbahnhof verhaftet worden. Der Mann gelte als dringend tatverdächtig, teilte die Hamburger Polizei am Mittwoch mit.