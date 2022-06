Ein Anhänger, der als Mini-Unterkunft für Obdachlose dient, steht an einer Straße am Stadtpark. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Soziales Mini-Zuflucht: Werbe-Anhänger für Obdachlose gut angenommen Von dpa | 28.06.2022, 07:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit mehr als einem halben Jahr können Obdachlose in einem Werbeanhänger in Hamburg einen geschützten Schlafplatz finden. Finanziert wird die Mini-Unterkunft durch Werbung auf den beiden Dachseiten. Das kommt gut an.