Auszeichnungen Mikrobiologe Leendertz erhält Hamburger Wissenschaftspreis Von dpa | 12.10.2023, 16:18 Uhr | Update vor 36 Min. Fabian Leendertz Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Der Direktor des Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) in Greifswald, Fabian Leendertz, erhält den mit 100.000 Euro dotierten Hamburger Wissenschaftspreis. Die Akademie der Wissenschaften würdige damit die herausragende Forschungsarbeit des Tierarztes und Mikrobiologen zum One-Health-Konzept, wonach die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng zusammenhängt, teilte die Akademie am Donnerstag mit. Der von der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve finanzierte Preis werde am 30. November im Rathaus verliehen.