Die beiden Metallica-Fans Ingo Bockelmann aus Bad Essen und Jan Klimeš aus Wien freuen sich auf das Konzert im Volksparkstadion. Foto: Privat up-down up-down Doppel-Konzert von Metallica Ingo Bockelmann schenkt Eintrittskarte Straßenzeitungs-Verkäufer Jan Klimeš Von shz.de | 27.05.2023, 14:13 Uhr

Eine Geschichte mit schönen Ausgang spielte sich am Freitagabend am Rande des Metallica-Konzertes in Hamburg ab. Ein eingefleischter Metallica-Fan hatte noch eine Karte über, aber er verkaufte sie nicht, sondern machte jemandem ein ganz besonderes Geschenk.