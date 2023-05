Metallica im April 1986 (v.li.): Cliff Burton, Kirk Hammett, Lars Ulrich und James Hetfield. Burton starb wenige Monate danach bei einem Unfall mit dem Tourbus. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kleiner Kritiker wird großer Fan Wie Metallica mich erst verstörten und dann umhauten Eine Kolumne von Guido Behsen | 25.05.2023, 17:06 Uhr

Der erste Text über Metallica und ihre Musik war ein Verriss, der dem Autor heute peinlich ist. Vor den beiden Konzerten der weltgrößten Heavy-Metal-Band am Wochenende in Hamburg ist es an der Zeit, etwas geradezurücken.