ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Hamburg Messerstiche bei Streit: 46-Jähriger in Lebensgefahr Von dpa | 06.06.2022, 15:32 Uhr

Bei drei Auseinandersetzungen in Hamburg sind am Wochenende mehrere Menschen schwer verletzt worden - ein 46-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Er sei in der Nacht zum Montag in Hamburg-Wilhelmsburg durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor war es aus ungeklärter Ursache im Bereich eines Kulturvereins zu einem größeren Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurden unter anderem Messer eingesetzt, zudem soll ein Unbekannter Schüsse aus einer Pistole abgegeben haben.