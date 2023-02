Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Beatles-Platz Messerstecher in Fahndung: 5000 Euro Belohnung ausgelobt Von dpa | 09.02.2023, 13:07 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Messerstechers vom Beatles-Platz in St. Pauli führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. Die Ermittler fahnden bereits seit Anfang des Jahres öffentlich mit Lichtbildern nach dem etwa 17 bis 19 Jahre alten mutmaßlichen Täter - bislang jedoch erfolglos, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.