Heftige Kritik nach der Messerattacke von Brokstedt: Die Hamburger Justizbehörde nimmt nun doch am Innen- und Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtags teil. Nach heftiger Kritik aus SH Hamburger Justizbehörde nun doch bei Kieler Ausschuss zur Messerattacke von Brokstedt Von dpa | 07.02.2023, 16:37 Uhr

Die Haltung der Hamburger Justizbehörde, die schon in der vergangenen Woche niemand in den Ausschuss geschickt hatte, stieß in Kiel auf Unverständnis.