FOTO: HamburgNews

Angriff in Hamburg Unbekannter verletzt junge Frau an Bushaltestelle lebensgefährlich Von Blaulicht-News, HamburgNews | 23.06.2022, 09:26 Uhr

Am Donnerstag kam es an einer Hamburger Bushaltestelle zu einem Angriff. Eine junge Frau wurde lebensgefährlich verletzt, die Suche nach dem Täter dauert an.