Kriminalität Messerangriff auf Frau: Haftbefehl wegen versuchten Mordes Von dpa | 24.06.2022, 16:15 Uhr

Nach einem Messerangriff auf eine junge Frau in Hamburg-Billstedt hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Gegen den 29-Jährigen werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der Afghane soll die 19 Jahre alte Frau am frühen Donnerstagmorgen an einer Bushaltestelle angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Die Frau sei inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es. Zu den Hintergründen der Tat und zum Motiv ermittelt die Mordkommission.