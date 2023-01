Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbildarchiv up-down up-down Übergriff Messerangreifer soll vor Polizeischüssen Frau verletzt haben Von dpa | 04.01.2023, 13:49 Uhr

Ein am Dienstag von der Hamburger Polizei angeschossener Mann soll vor dem Einsatz der Beamten eine Frau verletzt haben. Der 58-Jährige sei im Stadtteil Rahlstedt Untermieter bei einer 49-Jährigen, mit der es wiederholt zum Streit gekommen sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei einer Auseinandersetzung soll er eine Körperverletzung begangen haben. Die Ermittlungen dazu dauerten an.