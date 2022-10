Irina Scherbakowa Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Auszeichnungen Memorial-Mitgründerin erhält Marion-Dönhoff-Preis Von dpa | 10.10.2022, 15:02 Uhr

Der Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung geht in diesem Jahr an die Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa. Die 73-jährige Historikerin wirke seit Jahrzehnten an der Aufklärung der Verbrechen des Stalinismus mit, teilte die „Zeit“-Verlagsgruppe am Montag in Hamburg mit. „Wir verleihen Irina Scherbakowa diesen Preis, um ihren herausragenden Beitrag zur historischen Selbstaufklärung ihres Landes und ihren mutigen Kampf für die Menschenrechte zu würdigen“, so die Jury.