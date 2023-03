In Hamburg hat es am Mittwochabend einen Unfall mit drei Autos gegeben. Symbolfoto: IMAGO/Alexander Pohl up-down up-down Rettungskräfte im Einsatz Mehrere Verletzte nach Unfall in Hamburg-Bahrenfeld Von dpa | 15.03.2023, 19:38 Uhr

In Hamburg-Bahrenfeld gab es am Mittwochabend einen Unfall mit mehreren Verletzten. Drei Autos sollen in das Geschehen verwickelt gewesen sein.