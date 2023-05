Zug Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Im Sommer Mehr Züge zwischen Hamburg und Schwerin Von dpa | 23.05.2023, 12:42 Uhr

Auf der Strecke Hamburg-Schwerin sollen im Sommer mehr Regionalzüge verkehren. Ab dem 27. Mai bis zum 30. September werde der Regionalexpress RE1 an den Wochenenden öfter verkehren, teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Dienstag mit. Diese bei der Bahn bestellte Ausweitung sei Teil einer angekündigten Mobilitätsoffensive.