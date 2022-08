Hamburg Mehr Starts und Landungen während des Nachtflugverbots Von dpa | 23.08.2022, 06:02 Uhr

Der europaweite Flugverkehr stottert. In Hamburg zeigt sich das nicht nur beim Gepäckchaos, sondern auch an der deutlich gestiegenen Zahl an Starts und Landungen während des Nachtflugverbots. Entsprechend schnellen auch die Beschwerden über Fluglärm in die Höhe.