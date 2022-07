ARCHIV - Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Bildung Mehr herkunftssprachlicher Unterricht an Hamburgs Schulen Von dpa | 17.07.2022, 14:38 Uhr

An Hamburgs Schulen können immer mehr Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in ihrer Herkunftssprache unterrichtet werden. Derzeit gebe es für zwölf Herkunftssprachen insgesamt 457 Kurse an 125 Standorten, teilte der integrationspolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Kazim Abaci, am Sonntag mit. Wie eine Kleine Anfrage an den Senat ergeben habe, würden allein 62 Kurse an 35 Standorten in ukrainischer Sprache angeboten. Dieses noch im Aufbau befindliche Angebot sei vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine von besonderer Bedeutung.