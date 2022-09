Einzelhandel Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Unternehmen Mehr Geschäftsaufgaben in Hamburg im ersten Halbjahr Von dpa | 15.09.2022, 13:53 Uhr

In Hamburg sind im ersten Halbjahr 2022 abermals mehr Geschäftsbetriebe aufgegeben worden. Deren Zahl stieg um rund zehn Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Gleichwohl wurden 1281 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben. Insgesamt wurden im Zeitraum Januar bis Juni rund 2400 Betriebe gegründet, elf Prozent weniger als vor Jahresfrist. Die Statistiker erklären den Rückgang mit einem rechnerischen Basiseffekt. Im vorigen Jahr lag die Zahl der Betriebsgründungen wegen pandemiebedingter Nachholeffekte so hoch wie seit 2008 nicht mehr.