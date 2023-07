Hotel Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Mehr Gäste und Übernachtungen im Mai in Hamburg Von dpa | 21.07.2023, 09:00 Uhr

Im Mai haben wieder mehr Menschen in Hamburg übernachtet als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Gäste und Übernachtungen in Hamburg ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,9 Prozent auf 667.000 gestiegen, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Auch die Zahl der Übernachtungen legte um 5,1 Prozent auf 1,455 Millionen zu. Die Gäste blieben dabei durchschnittlich 2,1 Tage in der Hansestadt.