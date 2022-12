Geldautomat Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Banken Mehr Datendiebstahl an Hamburger Geldautomaten Von dpa | 24.12.2022, 14:28 Uhr

Trotz moderner Sicherheitstechnik versuchen Kriminelle immer wieder, sensible Kundendaten am Geldautomaten auszuspähen. Im laufenden Jahr gab es besonders viele solcher „Skimming“-Fälle in Hamburg.