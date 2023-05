Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Mehr als jeder dritte Unfallbeteiligte am Vatertag betrunken Von dpa | 16.05.2023, 13:09 Uhr

Am Himmelfahrtstag 2022 hat es in Hamburg mehr Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss gegeben als an den anderen Tagen des Jahres. 35,7 Prozent der Unfallbeteiligten am Vatertag waren alkoholisiert, wie das Statistikamt Nord am Dienstag kurz vor dem Vatertag 2023 mitteilte.